Leeds United : clap de fin pour Bielsa (Officiel)

Leeds United a annoncé avoir mis un terme à la mission de Marcelo Bielsa.





Le club anglais a officialisé le départ de son entraîneur, ce dimanche. La décision fait suite à la lourde défaite concédée face à Tottenham (0-4), samedi. Le technicien argentin était en place depuis 2018 (sa plus longue expérience dans un club). Il avait repris le club alors qu'il était en Championship.





