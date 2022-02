Leeds United : l'aventure Bielsa touche à son terme

Marcelo Bielsa devrait quitter le banc de Leeds United, dans les prochains jours. Son équipe paraît au fond du trou et il aurait trouvé un accord avec sa direction.





D'après les éléments recueillis par TalkSport, le coach argentin ne sera bientôt plus l'entraîneur des Whites. Il aurait trouvé un accord avec sa direction pour partir. La claque subie par son équipe contre Tottenham (0-4) semble avoir scellé son départ. Il faut dire qu'elle avait auparavant déjoué contre Liverpool (0-6), Manchester United (2-4) et Everton (0-3). L'officialisation de la rupture de son contrat devrait bientôt intervenir.



L'Argentin devrait donc en rester à 171 rencontres passées sur le banc de Leeds United. Il totalise 81 victoires, 30 matchs nuls et 60 défaites. Il était arrivé en 2018 et il s'agit de sa plus longue expérience dans un club. Pour rappel, le club était en Championship lorsqu'il est arrivé.