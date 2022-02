Mercato : Strasbourg n'a pas encore activé l'OA de Perrin

Le RC Strasbourg n'a pour l'instant pas activé l'option d'achat de Lucas Perrin (23 ans). Il serait toutefois étonnant qu'il ne le fasse pas.





Lors d'un entretien accordé à 20 Minutes, le défenseur prêté par l'OM a répété qu'il se sentait bien en Alsace. Il a même affirmé qu'il y préférait l'ambiance du vestiaire. Il ne sait pour l'instant pas s'il restera, l'été prochain. Le RCSA n'a pour l'instant pas entrepris les démarches pour le conserver : "J'attends que le club fasse les démarches, ce n'est pas moi qui gère, qu'on contacte mon agent et qu'il y ait des discussions entre l'OM et Strasbourg. Je pense qu'on a de bons trucs à vivre jusqu'à la fin de saison. Donc je préfère rester concentrer là-dessus que sur le contrat", a-t-il expliqué au média.



Depuis le début de la saison, Lucas Perrin a disputé 23 rencontres, toutes compétitions confondues. C'est plus qu'avec l'OM, depuis le début de sa carrière.