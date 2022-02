Garétier pense que Rennes peut revenir sur le podium

Geoffroy Garétier imagine parfaitement le Stade Rennais revenir sur le podium pour coiffer l'OGC Nice ou l'OM. Il voit une progression dans le jeu de l'équipe bretonne.





Sur Canal+, le journaliste a évoqué la course au podium et les possibilités de Rennes de revenir sur Nice ou Marseille. Il pense que l'équipe de Bruno Genesio en est capable : "Ce que j'aime quand je vois jouer Rennes, c'est l'espèce de talent collectif et ce plan de jeu très ambitieux, très élaboré, qui quand il est respecté, amène des mouvements et des conclusions assez remarquables. On l'a vu contre Montpellier. On avait vu Rennes qui perdait un match sur deux ces temps-ci. Ils avaient perdu six matchs sur douze toutes compétitions confondues. Là, on a vu quelque chose de plus logique, avec une équipe qui mérite d'être dans le top cinq. Si en fin de saison, Rennes est dans les trois premiers, je ne serais pas étonné sur la qualité de jeu. Au niveau de l'identité, à part Lens, qui est aussi remarquable, il n'y pas beaucoup d'équipes comme Rennes dans le championnat", a-t-il confié.



Rennes compte 43 points, contre 46 pour Nice et pour l'OM. Le club phocéen jouera son match de la 26e journée cet après-midi.