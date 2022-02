Troyes-OM : Irles n'est pas menacé selon Vitali

Troyes éprouve des difficultés depuis l'arrivée de Bruno Irles. François Vitali, le directeur sportif de l'ESTAC, assure toutefois qu'un revers contre l'OM ne le condamnerait pas. Il souhaite le conserver jusqu'au terme de la saison.





Interrogé par L'Équipe, le dirigeant troyen a soutenu son entraîneur : "Il n'y a pas de question à avoir. C'est quelqu'un de bien, d'intelligent, d'ouvert, avec une connaissance du haut niveau et l'envie de progresser. L'image qu'on a faite de lui ne reflète pas le personnage. Ça amène une défiance qu'il ne mérite pas pour l'instant", a-t-il expliqué. Il compte bien s'appuyer sur lui jusqu'en mai : "S'il finira la saison ? Bien sûr. Il faut donner l'opportunité aux gens de pouvoir mettre en place le message pour lequel ils sont venus. Les supputations sur Marseille et Bordeaux (un licenciement en cas de défaites), c'est le fantasme des réseaux sociaux. À tout le monde de faire plus. Il reste 13 rounds", a-t-il ajouté.



L'ESTAC est actuellement 17e du classement de Ligue 1. Et il reste sur plusieurs revers consécutifs. Pour autant, les Phocéens doivent s'attendre à affronter une équipe transfigurée et très concernée. C'est toujours le cas, face à l'OM. Et les Troyens ont disposé d'une grosse semaine pour préparer le match...