Garcia se félicite d'avoir repositionné Kamara

Rudi Garcia n'a pas oublié qu'il était celui qui avait repositionné Boubacar Kamara (22 ans) au poste de milieu défensif. Et il l'a rappelé.





"Concernant Boubacar Kamara, beaucoup pensaient que j'avais tort de le mettre au milieu et cela me fait doucement rire aujourd'hui. Cela ne coûte rien de tester, si cela ne marche pas, tu arrêtes. Et cela peut changer une carrière. Cela dépend du joueur, s'il voit son intérêt, très vite, cela peut très bien se passer. S'il est en retenue, cela peut prendre plus de temps et mener à l'échec" , a déclaré l'ancien entraîneur de l'OM dans un entretien accordé à L'Équipe.



Depuis ses débuts à l'OM, Boubacar Kamara a disputé 154 rencontres, toutes compétitions confondues.