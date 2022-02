Troyes-OM : le groupe marseillais, avec un absent

Jorge Sampaoli a communiqué les noms des joueurs qui vont participer à la rencontre Troyes-OM, dimanche.





Le coach argentin a donné les noms des éléments qui vont voyager jusqu'à Troyes pour y affronter l'ESTAC. Leonardo Balerdi n'y figure pas.





Le groupe phocéen

Gardiens : Lopez, Mandanda, Ngapandouetnbu

Défenseurs : Lirola, Saliba, Alvaro, Caleta-Car, Luan Peres, Kolasinac

Milieux : Kamara, Rongier, Gueye, Gerson, Guendouzi

Attaquants : Under, Payet, Dieng, de la Fuente, Luis Henrique, Harit, Milik, Bakambu.



Cet après-midi, Nice a rapporté un point de Strasbourg, en terminant le match à neuf (expulsions de Dante, après la pause, et de Kluivert, en fin de match). Les Niçois n'ont tiré que 3 fois au but, mais se sont révélés solides.