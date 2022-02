Under évoque les difficultés de l'OM au Vélodrome

Cengiz Under (24 ans) s'est exprimé sur les difficultés rencontrées par l'OM au stade Orange Vélodrome. Il espère qu'elles n'empêcheront pas l'équipe de rester à la 2e position au classement.





Face aux journalistes, le milieu offensif a commenté les problèmes rencontrés par le club phocéen à domicile. Il considère en effet que l'équipe est plus à l'aise à l'extérieur. Il espère plus de régularité : "Le dernier match a été une vraie déception pour nous, mais on est toujours 2es du championnat. On est très à l'aise à l'extérieur, chez nous on a perdu des points qu'on n'aurait pas dû perdre. Notre objectif, c'est de rester là où on est au classement. L'ambiance du groupe est bonne, on a des hauts et des bas, mais, dans l'ensemble, on fait un bon championnat", a-t-il confié aux médias.



La défaite concédée par l'OM contre Clermont a fait mal, dimanche dernier. Il faudra se reprendre à Troyes, malgré la fatigue.