Mandanda ou Pau Lopez ? Sampaoli répond

En conférence de presse, Jorge Sampaoli a donné son sentiment sur la rivalité qui oppose Steve Mandanda (36 ans) à Pau Lopez (27 ans), au poste de gardien de but. Il apprécie leur état d'esprit irréprochable.





L'entraîneur argentin s'est exprimé sur la concurrence entre Steve Mandanda et Pau Lopez, en conférence de presse. Il se réjouit qu'elle soit saine : "Il y a une concurrence très saine entre les deux. Steve reste sur deux très bonnes prestations, ça nous rend la tâche difficile, mais ça nous rend heureux de le voir comme ça. Ça nous donne la possibilité de faire un turnover dans les buts sans aucun problème. Il n'y a pas une compétition pour l'un ou pour l'autre. S'ils arrivent à garder ce niveau dans le temps, il n'y aura aucun souci, que ce soit pour la Ligue 1 ou la C4, on pourra choisir entre les deux", a-t-il déclaré à la presse.



Pau Lopez paraît pour l'instant avoir pris le meilleur sur le Français. Il a pris part à 29 matchs, contre 10 pour le second.