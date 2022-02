Sampaoli pourquoi il est compliqué d'associer Payet à Milik

Jorge Sampaoli a donné son sentiment sur la complémentarité entre Dimitri Payet (34 ans) et Arek Milik (27 ans). Il pense qu'il n'est pas simple de les associer.





Face aux médias, le coach de l'OM a commenté la polémique du moment, concernant l'association Payet-Milik. Le dossier est plus compliqué qu'il n'y paraît, selon lui : "Quand on fait le onze, le collectif est plus important que chercher à mettre deux joueurs sur le terrain, même si ce sont deux joueurs importants dans les 30 derniers mètres. Je pense que le meilleur poste de Dimitri, c'est numéro 9, car il perd un peu ses capacités sur le côté. Il y a un fonctionnement collectif qui est au-dessus de placer deux jours sur le terrain. Milik est très important dans la finition. Le plus simple pour moi serait de mettre les grands noms sur le terrain, mais il y a un fonctionnement collectif à trouver", a déclaré le coach argentin en conférence de presse, ce samedi.



Cette saison, Dimitri Payet a marqué 10 buts et donné 10 passes décisives en 34 apparitions, toutes compétitions confondues. Arek Milik en est quant à lui à 16 buts en 26 matchs.