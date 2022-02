Incidents de Nice : cinq supporters condamnés

Cinq supporters de Nice ont été condamnés suite à l'invasion du terrain, lors du match contre l'OM, le 22 août.





Selon 20 Minutes, cinq fans des Aiglons, qui ont pu être identifiés sur les vidéos, ont été condamnés, suite aux incidents survenus en début de saison. Ils avaient participé à l'invasion du terrain pour peut-être en découdre avec les joueurs marseillais. Ils ont lancé de nombreuses excuses, face au juge. Mais certains ont admis leur responsabilité : "J'ai été un idiot qui a suivi d'autres idiots." Ou encore : "Comme un mouton que je suis, je les ai suivis."



Quatre d'entre eux ont écopé de 2 000 euros d'amende, dont 1 500 euros avec sursis. Le cinquième a écopé de 60 jours-amendes, à 14 euros la journée, soit 840 euros. Le jugement s'est révélé plus clément que les peines réclamées par le procureur. Il avait notamment requis une interdiction de stade de trois ans...



Nice-OM a constitué l'un des plus graves débordements de l'histoire du football français. Il a semblé être pris par-dessous la jambe par la commission de discipline de la LFP. Et d'autres incidents ont suivi.