Djellit : "L'OM est une équipe intermittente"

Nabil Djellit ne pense pas que l'OM ait fait un grand match à Qarabag, au contraire de ce que laisse entendre le score (3-0). Il juge l'équipe de Jorge Sampaoli trop inconstante.





Le journaliste n'a pas été convaincu par les dernières prestations réalisées par les Marseillais. Il pense que l'OM est trop irrégulier : "Les mêmes questions vont se reposer dans les semaines à venir en Ligue 1. Face à Clermont, ils ont quand même chuté. Je rappelle que face à Brest, Marseille avait aussi chuté. L'OM est une équipe intermittente. Elle est capable du meilleur et parfois, elle va nous décevoir. Sur le match à Qarabag, ils ont quand même été bousculés. Ils ont fait le job et c'est bien, mais je trouve que le score est in fine un peu flatteur pour l'Olympique de Marseille. C'est comme ça que je le perçois. Si en plus y'en a qui se dénoncent quand ils marquent...", a-t-il analysé au micro de la chaîne L'Équipe.



Le niveau de fraicheur entre les deux équipes n'était certainement pas à l'avantage des Phocéens. Il paraît difficile de tirer des conclusions des dernières sorties phocéennes.