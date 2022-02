Pour Di Meco, l'OM n'a aucune chance face au Nice de Galtier

Eric Di Meco considère que son ancien coéquipier Christophe Galtier permettra à Nice de progresser plus vite que l'OM. Il pense que l'OGCN va faire mal, ces prochains mois.





Au micro de RMC, l'ancien latéral gauche de l'OM a confié son enthousiasme concernant le projet développé à Nice. Il pense que les Aiglons domineront bientôt leurs voisins marseillais : "Nice est un club qui a une histoire, c'est une ville de foot. Il y a aussi l'attractivité de la ville. C'est déjà un vrai concurrent et le signal fort a été la signature de Galtier. Tout le monde voulait le prendre à l'OM. Nice a des moyens et une histoire. Ils lui ont donné les clés à Galtier. Ils seront en avance financièrement par rapport à l'OM la saison prochaine. Ils auront plus de moyens économiques. Il y a eu un recrutement bien malin. S'il y a la Ligue des champions à la fin de la saison, on ne sait pas s'ils ne s'enflamment pas. Ils sont capables de faire mal", a-t-il lâché.



Il y a quelques jours, l'ancien défenseur s'en était violemment pris à Jorge Sampaoli et à Dimitri Payet. Entre Daniel Riolo qui défend l'OM et Eric Di Meco qui l'enfonce régulièrement, la terre ne paraît plus tourner rond.