Troyes-OM : compos probables, chaîne et horaire du match

La délégation phocéenne se déplace à Troyes, dimanche, pour le compte de la 26e journée de Ligue 1. Compos probables, chaîne télé ou horaires... Vous trouverez toutes les infos ici !





L'OM va voyager dans le Grand Est pour la deuxième fois de la saison, afin d'y affronter l'ESTAC. Le match se disputera au stade de l'Aube, là même où l'OM avait fait match nul avec Nice, en rencontre rejouée.



Jorge Sampaoli devrait pouvoir compter sur un groupe au complet. À ceci près qu'il sera obligatoirement impacté par son long voyage en Azerbaïdjan. Ce match contre Troyes clôture une série de 8 rencontres depuis le 29 janvier. Un calendrier dingue, qui est bien différent de celui de ses concurrents (5 matchs dans le même laps de temps pour Nice, le PSG, l'OL, etc.). Les Marseillais disposeront ensuite d'une semaine pour préparer la rencontre face à Monaco.



Côté troyen, l'humeur n'est pas à la fête. La formation coachée par Bruno Irles reste sur deux claques contre Rennes (1-4) et Brest (1-5). Mais on peut être certain que ses joueurs n'aborderont pas l'OM de la même façon.





Les dernières confrontations entre Troyes et l'OM

Le club olympien présente un bilan favorable contre Troyes, sur les dernières saisons.



23/08/2015 : OM 6-0 Troyes

14/05/2016 : Troyes 1-1 OM

20/12/2017 : OM 3-1 Troyes

15/04/2018 : Troyes 2-3 OM

28/11/2011 : OM-Troyes.





Les compos probables de Troyes-OM

Aucun blessé ne paraît être à déploré côté phocéen. Troyes doit en revanche se passer des services d'Azamoum, Domingues, El Hajjam, Ripard ou Suk Hyun-Jun.



La compo probable de l'OM : Pau Lopez - Rongier, Saliba, Caleta-Car, Kolasinac - Guendouzi, Kamara, Gerson - Under, Payet, Bakambu.



La compo probable de Troyes : Gallon - Kaboré, Salmier, Rami, Palmer Brown, Conte - Kouamé, Tardieu, Chavalerin - Baldé, Ugbo.





Troyes-OM, c'est sur quelle chaîne et à quelle heure ?

La rencontre Troyes-OM sera co-diffusée par Canal+ Sport et Amazon Prime Vidéo. Le coup d'envoi est programmé pour 17h05, dimanche.