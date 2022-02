Acherchour : "Le match contre l'OL a fait énormément de mal à Sampaoli"

Walid Acherchour considère que l'OM a livré son pire match contre Qarabag (3-0), jeudi. Il pense que Jorge Sampaoli a fait des choix contestables, depuis Lyon, et qu'il doit se reprendre.





Dans l'After, Walid Acherchour a tenté d'expliquer les difficultés rencontrées par Jorge Sampaoli, lors des dernières rencontres. Il estime qu'il s'est planté contre l'OL et se retrouve à devoir faire des choix entre deux systèmes que tout oppose : "Dans le contenu, je trouve que c'est le pire match de l'OM depuis le début de la saison, surtout dans l'idée où l'on est aux antipodes de ce que voulait Sampaoli. Là ça m'inquiète parce que je n'avais pas vu un OM aussi frileux défensivement. Il y a des moments où c'était l'Atlético de Simeone en caricaturant et ça me dérange. Moi je pense que le match contre l'OL a fait énormément de mal à Sampaoli. Parce qu'il menait 1-0 à la mi-temps, il n'a pas fait les bons changements, il n'a pas fait entrer Milik et à partir de ce moment-là, on a dit : “Comment ça se fait que Milik ne joue pas ?” Sauf que ce match-là intervient après une bonne série à l'extérieur sans Milik, où l'OM avait été plutôt bon. Il y a eu notamment le match contre Lens (0-2) qui a été l'un des meilleurs matchs de l'OM, sans Milik. Le problème, c'est qu'après les matchs contre Lyon et Angers (5-2), je pense que Sampaoli s'est emmêlé les pinceaux. Il y a eu le match catastrophique contre Nice (4-1) et depuis, je trouve que Sampaoli a le cul entre deux chaises. Il est partagé entre deux idées et il commence à faire des choix incohérents", a-t-il expliqué au micro de la radio RMC Sport.



L'OM a rendez-vous avec Troyes, dimanche (17h05). La dernière rencontre de sa folle série de matchs du mois de février : les Phocéens ont disputé 8 rencontres, depuis le 29 janvier, contre 5 pour Nice, Lyon et le PSG. Une différence assez hallucinante...