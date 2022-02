Saliba a fait un cadeau à Cabella

De passage à Marseille, Rémy Cabella a reçu un joli cadeau de William Saliba, dont il a été le partenaire à l'ASSE.





Rémy Cabella évolue désormais sous les couleurs de Krasnodar, en Russie. Il était de passage à Marseille, ces derniers jours, et a pu assister à la rencontre OM-Clermont (0-2) au stade Orange Vélodrome. L'occasion pour lui de récupérer un cadeau transmis par son ancien coéquipier stéphanois William Saliba : un maillot olympien. Il a posté une photo sur les réseaux sociaux avec le message : "Mercééé le sang William Saliba force à toi pour la fin de saison."



Le natif d'Ajaccio a inscrit 4 buts et délivré 6 passes décisives dans le championnat russe, cette saison. Son équipe est 5e avec 9 points de retard sur le leader, le Zenit St Petersbourg. Il a défendu les couleurs phocéennes entre 2015 et 2017, avant d'être prêté à Saint-Étienne. Il totalise 81 apparitions sous le maillot de l'OM, pour 13 buts et 8 passes décisives.