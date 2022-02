Riolo : "Vous venez chialer contre Sampaoli alors que vous êtes 2e"

Daniel Riolo a donné son sentiment sur la situation de l'OM. Il ne comprend pas que Jorge Sampaoli soit critiqué comme il l'est, ce mois de février.





Sur RMC Sport, Daniel Riolo a appelé les supporters olympiens à prendre de la hauteur sur la situation marseillaise. Il pense que les critiques contre Jorge Sampaoli sont précipitées : "Vous avez passé des saisons horribles. Il y a un an vous aviez Jacques-Henri Eyraud qui voulait mettre des buts sur des dunks. et là vous venez chialer contre Sampaoli alors que vous êtes deuxième du classement. Vous êtes fous. Attendez la fin de saison pour chialer !", a-t-il lâché.





"On commence à avoir une tendance anti-Sampaoli"

Le journaliste ne comprend pas certains raisonnements sur le coach argentin : "Je comprends de moins en moins le débat autour de Sampaoli. On commence à avoir une tendance anti-Sampaoli chez les supporters marseillais soutenue par le quotidien local, et je n'arrive pas à comprendre l'objectivité dans tout ça (...) Avoir ce sentiment que Sampaoli n'est pas l'homme de la situation et qu'il doit dégager, je ne comprends plus...", a-t-il poursuivi.



Comme avec les prédécesseurs de Jorge Sampaoli, La Provence est en effet la plus virulente sur l'Argentin. On en oublierait presque que l'OM est 2e avec 1 point d'avance sur Nice. Et que tout reste à faire.