Les revenus générés par la Coupe d'Europe

Grâce à sa campagne en Europa League, l'OM a touché 8.8 millions d'euros. Reversés en Europa Conference League, les Olympiens pourraient continuer d'engranger des revenus.





La phase de poule de l'Europa League a été un échec pour les hommes de Jorge Sampaoli avec une 3e place et une élimination prématurée de la compétition. Durant cette campagne, les Olympiens ont empoché 8.8 M€ mais seulement 20% proviennent des résultats sportifs (1.5M€) dans la mesure où ils n'ont décroché qu'une seule victoire en six matchs. Le reste provient des bonus communs et des primes versées par l'UEFA.



En étant reversés en Europa Conference League, les Phocéens continueront de toucher des revenus, mais les dotations seront évidemment bien moins importantes qu'en C3. La qualification face à Qarabag a, par exemple, rapporté 600 000€ au club après en avoir touché 300 000 pour la présence en barrages. En cas de victoire finale, l'OM pourrait empocher un petit pactole de près de 9 millions d'euros (8.6) qui ne serait pas de trop pour renflouer les caisses du club. À tout ça viendront s'ajouter les droits télés qui seront reversés (idem pour l'Europa League) en fin de saison.



Dans une situation financière difficile, un beau parcours en Europa Conference League serait donc le bienvenu. Rappelons que les Olympiens affronteront le FC Bâle les 10 et 17 mars prochain avec un match aller au Stade Vélodrome.