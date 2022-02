Irles : "Sampaoli n'est pas super lisible"

En conférence de presse, Bruno Irles est revenu sur la façon de jouer de l'OM et sur la tactique mise en place par Jorge Sampaoli.





Dimanche, l'OM retrouve les joutes de la Ligue 1 avec un déplacement périlleux à Troyes (17h05), moins de trois jours après s'être rendu à Bakou. L'Estac, 17e du championnat, mais avec le même nombre de points que Bordeaux, lanterne rouge, doit faire un résultat pour enrayer une série de quatre matchs sans victoire.



En conférence de presse, le nouvel entraîneur troyen Bruno Irles a expliqué qu'il s'attendait à retrouver des Olympiens revanchards après leur défaite face à Clermont. "Je pense que Marseille aura à coeur de corriger ce qu'ils ont mal fait contre Clermont, ils l'ont dit et ont parlé entre eux. Leur objectif est d'être tout en haut. Ils ne vont pas galvauder ce match contre nous et je suis certain qu'il y aura une équipe type au coup d'envoi."



Il est ensuite revenu sur son match dans le match avec le coach marseillais : "Sampaoli a cette flexibilité entre la phase offensive et la phase défensive. Il sait comment poser des problèmes à ses adversaires et on l'a encore vu contre Qarabag. J'ai analysé sa façon de faire même si c'est vrai qu'il n'est pas super lisible vu qu'il s'adapte à son adversaire. Dans la réflexion, il faut se dire : 'qu'est-ce qu'il va penser en me regardant jouer'. C'est un jeu d'échecs."