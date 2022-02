L'OM affrontera Bâle en 8e !

Après avoir obtenu sa qualification sur la pelouse de Qarabag hier soir (0-3), l'OM affrontera le FC Bâle en 8e de finales de l'Europa Conference League.





Le tirage au sort des 8e de finales de l'Europa Conference League a rendu son verdict. L'OM sera opposé au FC Bâle, avec un premier match disputé au Stade Vélodrome le 10 mars prochain. Sans être un tirage "facile", les Olympiens auront tout de même évité l'AS Roma. L'autre club français, le Stade Rennais a hérité d'un tirage plus compliqué et affrontera Leicester.



Le tirage complet des 8e :



- OM - FC Bâle

- Leicester - Stade Rennais

- PAOK Salonique - La Gantoise

- Vitesse Arnhem - AS Roma

- PSV Eindhoven - FC Copenhague

- Slavia Prague - LASK Linz

- FK Bodo Glimt - AZ Alkmaar

- Partizan Belgrade - Feyenoord