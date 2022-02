Sampaoli rend hommage à Mandanda

Jorge Sampaoli a expliqué ses choix et souligné la prestation réalisée par Steve Mandanda (36 ans), en conférence de presse.





Face aux médias, le coach argentin a commenté la composition de son équipe de départ. Et il pense que Steve Mandanda a fait un gros match : "J'ai remis cette équipe (de départ) parce que c'était un match décisif. C'est une compétition importante pour nous, il fallait consolider notre avantage. C'est difficile de ressortir un joueur en particulier, mais si je devais en sortir un, peut-être Steve Mandanda", a-t-il lancé aux journalistes.



Steve Mandanda a pris part à 9 matchs, cette saison, pour 7 buts encaissés et 4 clean sheets. Il a fait quelques arrêts déterminants contre Qarabag et peut prétendre à une place de titulaire, lors des prochaines rencontres. La pression est désormais sur Pau Lopez.