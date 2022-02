Des tensions dans le groupe ? Payet répond

Sur les réseaux sociaux, Dimitri Payet (34 ans) a répondu aux journalistes qui affirmaient que l'ambiance se dégradait dans le vestiaire marseillais.





Le milieu offensif a publié une vidéo, sur Instagram, pour montrer combien les relations étaient tendues entre les joueurs de l'OM. On y voit Mattéo Guendouzi ambiancer le groupe, dans l'allée centrale du bus qui amène les joueurs. Pape Gueye s'est également illustré (la vidéo visible dans d'autres stories). De quoi relativiser les mises en garde et préoccupations qui fleurissent dans plusieurs médias concernant le vestiaire olympien (et qui concernent curieusement l'OM, 2e de L1, et non ses poursuivants).



Les Olympiens auront certainement aussi à coeur de montrer la force de leur collectif lors du match face à Troyes, dimanche.