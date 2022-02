Wadji explique pourquoi il a avoué le but de la main

Ibrahima Wadji (26 ans) a expliqué pourquoi il avait avoué à l'arbitre avoir marqué de la main, lors de Qarabag-OM (0-3).





L'attaquant sénégalais a marqué un but de la main, à la 34e minute du match Qarabag-OM. Il a été validé par l'arbitre et a provoqué la colère des Marseillais, plusieurs minutes durant. Le joueur a fini par avouer que son but n'était pas valable. Il s'en est expliqué face aux micros des médias : "L'entraîneur m'a dit : "On n'a pas besoin de marquer avec la main. Il faut que tu prennes tes responsabilités. Il faut que tu dises la vérité"", a-t-il confié à RMC. Quelques mots de Mattéo Guendouzi l'ont aussi marqué : "Tu es musulman, si tu ne dis pas la vérité, Dieu va te punir"."



Cette saison, Ibrahima Wadji a inscrit 8 buts en 19 apparitions, toutes compétitions confondues.