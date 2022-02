Gourbanov : "Il est important d'être honnête"

Gourban Gourbanov a expliqué pourquoi il avait demandé à Ibrahima Wadji (26 ans) d'avouer son but de la main à l'arbitre. Un geste de grande classe.





En conférence de presse, l'entraîneur de Qarabag est revenu sur le geste de fair-play de son attaquant. Buteur de la main, il a avoué à l'arbitre que son but n'était pas valable. "On m'a déjà posé la question plusieurs fois sur cette décision d'accepter l'annulation du but. Je pense que j'ai pris cette décision en tant que vrai Azéri. Il est important d'être honnête. Une fois que le joueur me l'a confirmé, j'ai pris ma décision", a déclaré le technicien en conférence de presse.



Le coach azéri a par ailleurs bâti une équipe qui a montré de belles choses lors des deux rencontres face à l'OM. Pablo Longoria a d'ailleurs certainement repéré quelques talents dans ses rangs, en vue des prochains mercatos.