Sampaoli impressionné par le geste de fair-play de Qarabag

En conférence de presse, Jorge Sampaoli s'est longuement attardé sur le but de Qarabag annulé face à l'OM. Il a été surpris et admire l'honnêteté de ses adversaires.





Face aux médias, le coach argentin a remercié Qarabag pour avoir admis que le but avait été inscrit de la main, après que l'arbitre l'ait validé. Il a souligné l'humanité de ses adversaires : "Je n'avais jamais vécu un tel acte de fair play. Quand je vois un joueur ou un entraîneur capable de reconnaître une faute, ça me donne honte d'avoir un esprit aussi compétiteur. J'envie et je jalouse presque leur capacité à faire preuve d'humanité dans un monde où il y a autant d'enjeux et de rivalités. Je suis honnête, si cela m'était arrivé, je n'aurais pas accepté que l'arbitre change de décision. J'aurais fêté le but et je l'aurais pris. Pour moi cet épisode me fait apprendre, c'est un apprentissage de la vie", a-t-il confié aux journalistes présents. Il a par ailleurs félicité Qarabag pour le jeu produit : "Cette équipe de Qarabag mérite un respect particulier. Elle a joué les deux matches de belle manière et a été meilleure que nous dans beaucoup de compartiments. Et je pense que l'on a souvent fait la différence grâce à nos meilleures individualités", a-t-il poursuivi.



Gourba Gourbanov a en effet demandé à son joueur de dire que son but avait été inscrit de la main. Un très beau geste de fair-play qui mérite d'être mis en avant.