Les adversaires potentiels de l'OM en 8e

Après avoir assuré sa qualification à Bakou en début de soirée (0-3), l'OM connaitra son adversaire demain à 13h.





Ce soir à Bakou, les Olympiens ont officialisé leur qualification pour les 8e de finales de l'Europa Conference League en s'imposant 3-0 face à Qarabag. Au tour suivant, ils affronteront un premier de poule, mais ce ne sera pas le Stade Rennais dans la mesure où deux clubs d'un même pays ne peuvent pas s'affronter à ce stade de la compétition.



Les adversaires potentiels de l'OM : AS Roma (ITA), AZ Alkmaar (HOL), FC Bâle (SUI), FC Copenhague (DAN), Feyenoord Rotterdam (HOL), Linzer ASK (AUT) et La Gantoise (BEL).



Le tirage aura lieu demain, à partir de 13h.