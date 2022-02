Troyes-OM : Letexier au sifflet

Dimanche, l'OM se déplace sur la pelouse de Troyes (17h05 sur Prime Video et Canal+ Sport). La rencontre sera dirigée par François Letexier.





Moins de 72h après son déplacement à Bakou, les Olympiens se rendront à Troyes (à partir de 17h05 Prime Vidéo et Canal+ Sport). Pour cette rencontre, François Letexier sera au sifflet, assisté de Cyril Mugnier et Mehdi Rahmouni. Jérémie Pignard et Abdelali Chaoui seront, quant à eux, chargés de la VAR.



C'est la deuxième fois que Letexier va arbitrer l'OM, puisqu'il était au sifflet lors de la rencontre face à Reims fin décembre (1-1) qui s'était terminée de manière assez confuse.