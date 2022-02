McCourt "à fond derrière le projet" explique Longoria

Dans un long entretien pour le Figaro, Pablo Longoria est notamment revenu sur l'implication de Frank McCourt dans la vie du club.





Malgré des rumeurs persistances sur la vente de l'OM durant une longue période (et régulièrement relancées par Thibaud Vézirian), Frank McCourt a toujours affirmé sa volonté de s'inscrire dans la durée à Marseille. Et en interne, l'ancien propriétaire des LA Dodgers (arrivé sur la Canebière en 2017), semble toujours investi.



C'est du moins ce qu'a expliqué Pablo Longoria, dans une interview accordé au Figaro. L'Espagnol a avoué qu'il était en contact régulier avec McCourt : "Il soutient totalement tous les choix qu'on a faits, et je remercie Frank pour tout cela. Il est engagé, après chaque match, il m'envoie des messages, il veut connaître mon ressenti du terrain, transmettre des messages à l'équipe. Le niveau de communication entre nous est très bon et il est à fond derrière le projet. Il donne son ressenti sur tous les sujets, et c'est normal quand tu joues ton capital personnel d'être le premier à délivrer tes impressions. Son opinion est forte, importante, car il prend des risques"



Longoria est également revenu sur sa volonté de "stabiliser le club" et sur l'importance de se qualifier absolument pour la Ligue des Champions. "La stabilité passe par une qualification systématique en Coupe d'Europe et plus généralement en Ligue des champions. Tous les projets des clubs ambitieux passent par une participation régulière en C1. On a vu les moyens financiers de certains clubs augmenter, car ils étaient souvent présents dans cette compétition. C'est aussi l'objectif de l'OM."