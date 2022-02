Longoria : "Je prends du plaisir à voir mon équipe"

Lors d'une longue interview, Pablo Longoria s'est exprimé sur la saison actuelle. Il a évoqué son rapport avec les joueurs et son entraîneur.





Dans les colonnes du Figaro, le président de l'OM a répondu aux polémiques liées à une soi-disant crise dans le vestiaire marseillais : "Quand il y a des problèmes, je dois être dans la proximité (avec les joueurs, le staff). Un bon dirigeant sait quand il doit être proche ou recadrer, mais selon moi, une conversation en tête-à-tête, sans faire fuiter les choses, est la meilleure solution pour régler les problèmes. Encore plus quand il y a du respect entre les personnes, il est important de le faire avec sincérité", a-t-il déclaré. Il apprécie par ailleurs le jeu de l'équipe phocéenne, qu'il a construit lors des derniers mercatos : "Je prends du plaisir à voir mon équipe. Elle me ressemble et c'est celle que je voulais construire. À tous les matchs (l'entretien a été réalisé avant la défaite face à Clermont en L1), quoi qu'il se passe, on retrouve l'ambition et la passion, deux valeurs très importantes à mes yeux. Sur le plan sportif, on avait écrit sur un papier ce qu'on imaginait pour l'OM, ce qu'on aimerait voir sur la pelouse, de façon très concrète. Sur beaucoup de matchs, je l'ai vu, et ça me donne beaucoup de satisfaction. En tant que dirigeant, quand vous ressentez cette sensation, c'est magique."





"Il y a un grand respect mutuel avec Sampaoli"

Il a également parlé de ses relations avec Jorge Sampaoli. Il a confiance en lui : "Il y a un grand respect mutuel. Je suis content de son travail. Dans le football actuel, nous sommes focalisés sur les derniers résultats, les ultimes émotions, mais il faut prendre de la hauteur. Si on observe l'équipe que Jorge Sampaoli a pris en main il y a moins d'un an et aujourd'hui, c'est complètement différent. Le groupe transmet des émotions, est ambitieux, performant sur le terrain. Je suis content de cette évolution et je crois qu'on a un bon niveau de résultats en Ligue 1. On veut aussi développer les actifs, donc le niveau des joueurs en termes de progression individuelle. Pour toutes ces raisons, on remercie notre entraîneur", a-t-il poursuivi.



Il a enfin répondu à la possibilité de faire venir Zinedine Zidane : "(Rires) Zinédine Zidane est une personne très importante dans l'histoire de Marseille, il y a toujours une liaison avec la ville, c'est l'un des acteurs sociaux très importants ici. Rêver de lui ? C'est une question homérique, non ? Dans le monde du football actuel. Il a un palmarès très respectable et que ce soit en tant que joueur ou entraîneur, on doit être admiratif qu'un Marseillais réussisse à faire cela. Tout Marseille doit en être fier. Maintenant, il faut être réaliste et ce que j'imagine dans l'immédiat c'est de donner une continuité à notre projet avec Jorge Sampaoli."



Depuis son arrivée à Marseille, Jorge Sampaoli totalise 47 matchs, pour 24 succès, 14 nuls et 9 défaites.