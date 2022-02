Gueye revient sur la victoire à la CAN

Pape Gueye (23 ans) est revenu sur sa victoire à la CAN, au Cameroun. Il ne s'imaginait pas tout ça.





Dans une interview donnée à L'Équipe, Pape Gueye s'est exprimé sur son succès obtenu à la Coupe d'Afrique des Nations : "Si j'imaginais un tel destin ? Forcément, non. Le coach (Aliou Cissé) a commencé à m'appeler en février 2021, je lui ai dit que j'étais intéressé, bien sûr, mais que je devais d'abord me sentir vraiment prêt. À cette époque-là, j'avais assez peu joué à l'OM. Je devais montrer encore plus dans l'équipe, devenir un joueur plus important avant de penser à la sélection", a-t-il confié.



Il admet avoir vécu un moment très fort : "Quand je parle avec Sadio Mané ou Édouard Mendy, qui ont gagné tous les trophées possibles, notamment la Ligue des champions, ils me disent qu'ils ont vécu le plus beau moment de leur carrière avec ce titre. Imaginez pour moi, c'est mon premier trophée ! Quand on est rentrés au pays, il y avait un monde... C'était impressionnant. Normalement, pour aller de l'aéroport au palais présidentiel, il faut peut-être trente minutes. Nous, on a mis huit heures ! C'était tellement émouvant de voir la joie des gens", a-t-il continué.



Pape Gueye totalise désormais 7 sélections avec le Sénégal.