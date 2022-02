Di Meco s'en est à nouveau pris à Payet

Eric Di Meco n'a pas aimé l'intervention de Dimitri Payet (34 ans). Il l'a de nouveau taclé, au micro de BFM Marseille.





L'ancien latéral gauche avait clairement pris parti pour Florian Thauvin, l'année passée, dans le conflit qui l'opposait à Dimitri Payet. Une prise de position qui allait dans le sens de Rachid Zéroual, lequel n'avait pas mâché ses mots sur le Réunionnais. Le consultant pense que le capitaine (ou vice-capitaine) a fait une erreur de communication, dimanche : "Autant la déclaration de Rongier c'est normal, autant celle de Dimitri j'apprécie moyennement. D'abord pour moi ce n'est pas vrai. Ce n'est pas un problème d'ego, ce ne sont pas des joueurs qui se sont pris pour d'autres parce qu'ils n'ont encore rien fait. Je trouve que ce genre de déclarations n'apporte rien, car soit on dit de qui on parle, soit c'est pour cacher d'autres problèmes qui sont plus importants. Les mecs vont se sentir visés alors que ce n'est pas le cas", a-t-il lâché sur BFM Marseille.



Payet a jusque-là inscrit 10 buts et donné 8 passes décisives en 33 apparitions, toutes compétitions confondues, cette saison.