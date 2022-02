Gourbanov : "Vous verrez beaucoup de drapeaux azéris et notre fierté"

En conférence de presse, Gourban Gourbanov a commenté les banderoles déployées au stade Orange Vélodrome, lors du match aller. Il a aussi indiqué vouloir emballer le match face à l'OM.





"Pendant trente ans, une partie de notre territoire (le Haut-Karabagh) a été sous occupation, a expliqué le guide du Karabagh FK. Maintenant, on a repris nos terres. Je suis plus tranquille. Ce genre de provocations, c'est une petite chose, qui ne nous perturbe pas du tout. Demain (aujourd'hui), vous verrez beaucoup de drapeaux azéris et notre fierté", a lâché le coach de Qarabag en conférence de presse.





"On va emballer la rencontre"

Il compte d'ailleurs rester fidèle à ses principes de jeu sur le terrain : "On veut attaquer et être actifs. C'est comme ça que nos joueurs croient toujours plus en eux. Je ne veux pas qu'on reste en défense. Certains clubs français ont gagné contre l'OM avec un style défensif, replié, avec patience. Mais nous, on doit mettre des buts, on va emballer la rencontre." Et il compte sur son gardien, Gugeshashvili, pour faire un match solide : "Les erreurs, ça arrive, j'ai parlé avec lui, pour le calmer. Il a un grand potentiel, il fait de son mieux."



Qarabag n'a pas rejoué depuis la semaine passée. Ses joueurs devraient bien plus frais que les Phocéens.