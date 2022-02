Delort confirme que l'OM le voulait

Andy Delort (30 ans) a confirmé avoir eu des contacts avec l'OM, lors du mercato estival. Il ne regrette toutefois pas d'avoir rejoint Nice.





Sur RMC Sport, l'attaquant de l'OGCN a confirmé les informations qui ont filtré durant l'été. L'OM a bien souhaité le recruter : "Si je confirme que l'OM était sur moi ? Oui, oui. Lyon aussi ? Il y a eu Lyon aussi, oui. Tu as les bonnes infos", a-t-il expliqué sur l'antenne de la radio. Les dirigeants marseillais n'ont toutefois pas paru en mesure de s'aligner sur l'offre des Aiglons : "Je suis très content d'être arrivé dans ce club, à ce moment-là. Avec l'effectif qu'on a et la saison qu'on est en train de faire, je suis très content. Je me sens très heureux. Je sens que le club a envie d'évoluer, de grandir. Tout se passe bien", a-t-il poursuivi.



Cette saison, Andy Delort a marqué 10 buts et donné 4 passes décisives en 25 apparitions, toutes compétitions confondues. Il a paraphé un contrat portant jusqu'en 2024.