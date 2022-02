Kamara n'est pas choqué par les changements de dispositif tactique

En conférence de presse, Boubacar Kamara (22 ans) a évoqué les changements de système opéré par Jorge Sampaoli. Ils ne lui posent pas de problème particulier.





Le milieu de terrain olympien a répondu à une question sur les changements apportés par l'Argentin, d'un match à un autre. Il n'a pas de souci avec ça : "Non, cela peut vous surprendre en tant qu'observateurs, mais nous, ça ne nous choque pas, c'est toujours prévu. On travaille tout cela pendant la semaine, plusieurs postes, plusieurs systèmes. On connaît tous le coach, on sait qu'il peut changer de dispositif. À nous de nous adapter pendant le match", a-t-il confié aux journalistes présents.



Jorge Sampaoli a été visé par de nombreuses critiques, ces derniers jours. L'OM reste toutefois 2e du classement de Ligue 1, ce qui est conforme à ses objectifs.