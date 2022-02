Kamara : "On a discuté dans le vestiaire"

Boubacar Kamara (22 ans) a indiqué que des explications avaient eu lieu entre les joueurs de l'OM, après le match contre Clermont (0-2). Il espère qu'elles porteront leur fruit lors des prochaines rencontres.





En conférence de presse, le joueur olympien a indiqué que des discussions avaient eu lieu après le revers concédé contre les Clermontois : "Tout a été dit après le match. On a discuté dans le vestiaire, avec les cadres, Payet, Mandanda. On a parlé. On sait ce qu'on doit faire et j'espère que ça commencera dès demain", a-t-il indiqué. Il a aussi précisé que son absence était une décision de l'entraîneur : "C'est le coach qui a fait l'équipe (par rapport au fait qu'il soit remplaçant, NDLR). Il n'y a pas de problème personnel, physique ou autre. Du point de vue de l'équipe, c'était un non-match. Je pense qu'on a bien parlé, on a encaissé cette défaite et il faut aussitôt repartir de l'avant et gagner demain." Il pense enfin que ce type de crise est normal, à l'OM : "On est l'OM. Il y a toujours de la pression, les supporters en demandent beaucoup et c'est normal. Certes, cette élimination nous a fait du mal. On y pensait vraiment, c'était un objectif du club. Mais cette coupe peut nous permettre de gagner un titre à la fin et de l'offrir aux supporters", a-t-il terminé.



L'OM aura l'occasion de se reprendre contre Qarabag, demain, puis face à Troyes, dimanche.