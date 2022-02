Mercato : les exigences de l'Udinese révélées pour Deulofeu

L'Udinese attendrait entre 15 et 20 millions d'euros pour laisser filer Gerard Deulofeu (27 ans), lors du mercato estival. Quatre formations italiennes seraient sur le coup.





D'après les éléments relayés par le journaliste Matteo Moretto, l'OM devra débourser entre 15 et 20 millions d'euros pour s'attacher les services de l'Espagnol, l'été prochain. Un montant qui paraît bien élevé, compte tenu de l'état de ses finances. Et la concurrence sera rude : le Milan AC, Naples, la Fiorentina et l'AS Rome seraient aussi intéressés. Les dirigeants phocéens devront donc se montrer très persuasifs pour obtenir son renfort.



Cette saison, Gerard Deulofeu a inscrit 7 buts en 22 matchs, toutes compétitions confondues. Il a également donné 2 passes décisives. Son contrat court jusqu'en juin 2024.