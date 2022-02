F. Germain explique le coup de gueule de Payet

Florent Germain a tenté de replacer la déclaration de Dimitri Payet (34 ans) dans le contexte du vestiaire de l'OM. Il pense que le Réunionnais est agacé par son positionnement et ses relations avec ses coéquipiers.





Dimanche, Dimitri Payet a demandé à ses coéquipiers de faire preuve de davantage d'humilité. Il souhaitait que certains dégonflent un peu les têtes. Une sortie qui a fait le buzz, ce début de semaine. Florent Germain, journaliste de RMC, a tenté de l'expliquer : "Quand Dimitri Payet dit ça, il pointe un manque de collectif, un manque de caractère. On aime ou on n'aime pas, mais Payet a porté l'équipe pendant un petit moment depuis le début de saison. Là, il est un peu moins bien dans le jeu, un peu moins décisif aussi, il a peut-être cette frustration. Si on regarde le match contre Clermont, autour de lui, la relation avec Gerson elle n'est pas top, Under, il est peut-être un peu moins bien, il a tendance à plus jouer perso et ça a tendance à agacer aussi Dimitri Payet. Puis il y a le cas Milik. Il faut quand même revenir en arrière. On parle beaucoup de Milik, de son positionnement... Payet est un peu en retrait et ça doit le gonfler un peu car un des dégâts collatéraux, pour essayer de mettre Milik dans de bonnes conditions, c'est de mettre Payet à gauche et il déteste ça", a-t-il déclaré au micro de BFM Provence.



Dimitri Payet totalise 10 buts et 8 passes décisives, cette saison, sous la tunique de l'OM. Il paraît plus en difficulté, depuis quelques semaines. Espérons que Jorge Sampaoli trouve les solutions pour apaiser et relancer son vestiaire, lequel paraît soumis à une tension croissante.