Deléchat explique le départ de Thauvin aux Tigres

Ludovic Deléchat, qui a tenu un rôle dans la signature de Florian Thauvin (29 ans) aux Tigres, s'est remémoré son départ de l'OM. Pablo Longoria a tenté de le prolonger, sans succès.





Interrogé par TMW, Ludovic Deléchat a relaté le départ de Flotov pour le Mexique. Le joueur a refusé de nombreuses possibilités pour rejoindre le club d'André-Pierre Gignac : "Après des années à Marseille, il était arrivé en fin de contrat et l'OM a voulu le prolonger. Il y a eu des discussions avec Pablo Longoria, puis l'intérêt de grands clubs comme Milan, l'Atalanta, l'AS Rome, l'Atlético de Madrid, Manchester City, West Ham, Crystal Palace et l'OL à la fin. Gignac est un ami à lui, ils ont joué ensemble, ils sont restés très proches. Il a fait ce choix de vie, il a vraiment aimé l'idée", a-t-il expliqué au média italien.



Florian Thauvin paraît être l'ombre de lui-même, depuis sa blessure à la cheville. Il n'a pour l'instant marqué que 2 buts et délivré 2 passes décisives en 16 apparitions avec les Tigres, dans des compétitions au niveau bien inférieur à celui de la Ligue 1. A l'OM, le joueur avait semblé perdre sa motivation et son envie de se faire mal. L'Orléanais paraît avoir fait d'autres choix que d'aller le plus haut possible.