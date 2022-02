Perrin s'éclate à Strasbourg

Buteur face à l'ASSE, dimanche, Lucas Perrin (23 ans) a donné son sentiment sur son expérience strasbourgeoise. Il se plait dans l'équipe de Julien Stéphan.





Le défenseur formé à l'OM a du s'expatrier pour bénéficier d'une chance de jouer. Et il semble désormais s'épanouir sous les couleurs du RCSA : "Je m'éclate ! Je pense que j'enchaîne les bonnes performances. Je revois souvent les matchs pour voir le bon et le moins bon. Le coach (Julien Stéphan) discute souvent avec moi. J'avais besoin de prendre de l'expérience et d'enchaîner les rencontres, chose que je n'avais pas à Marseille", a-t-il lâché face aux médias.



Lucas Peres a joué 21 matchs de Ligue 1, cette saison. C'est plus qu'il n'est apparu dans l'équipe première marseillaise, depuis le début de sa carrière, toutes compétitions confondues (13 matchs). Encore un minot qui va éclater ailleurs...