Di Meco dégomme à nouveau Sampaoli

Eric Di Meco s'en est à nouveau pris à Jorge Sampaoli, qu'il paraît avoir dans le collimateur depuis quelques semaines. Il pense que le coach argentin est responsable des difficultés des joueurs, alors qu'il change sans arrêt l'équipe.





Au micro de RMC Sport, l'ancien défenseur a expliqué en quoi il estimait l'entraîneur de l'OM responsable des difficultés rencontrées ces dernières semaines. Outre le management, il pense que le technicien procède à trop de modifications pour permettre à son groupe de prendre les automatismes. "Ce qu'il s'est passé contre Clermont, on le sent venir depuis un bon moment. On fait des débats depuis la fin d'année dernière sur le jeu proposé par l'OM. Et notamment cette difficulté à mettre des buts. On s'est posé des questions sur l'animation, le positionnement des joueurs. L'OM n'a joué que deux fois de suite avec la même équipe cette saison. Après huit mois de compétition, ce n'est pas normal qu'il n'y ait pas une équipe type, avec une animation forte. Pour appréhender un sprint final, il faut avoir tes meilleures armes. Et ça passe par une équipe qui a l'habitude de jouer ensemble", a confié le consultant sur l'antenne de la radio.



Il est en effet bien difficile de dégager une équipe type, ce mois de février. Pour autant, l'OM fait face à un calendrier particulièrement dense qui ne facilite pas la continuité. Espérons que Jorge Sampaoli trouvera des solutions pour endiguer la crise latente.