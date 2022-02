Le jeune supporter relate son agression

Le jeune fan de l'OM agressé en marge d'un match de coupe Gambardella a relaté les faits. Il a été pris à parti par des supporters lyonnais, puis été conduit aux urgences.





Au micro de RMC, le minot, âgé de 17 ans, a expliqué pourquoi et comment il avait été agressé par des supporters de l'OL : "J'avais un pull de l'OM. Les Lyonnais, qui étaient une cinquantaine, passent derrière moi", a-t-il expliqué. Cela s'est rapidement tendu : "Ils m'interpellent une fois en me demandant d'enlever mon pull. Dans une incompréhension totale, je leur réponds que je n'enlèverai pas mon pull. Et là, ils se rapprochent tous, ils me chopent par la capuche et commencent à me frapper de partout. Par réflexe, j'essaye de me dégager et je mets deux-trois coups pour pouvoir partir. Je cours, et en courant je retombe au coeur de leur parcage. Ils me redemandent d'enlever mon pull. Je leur dis que je vais le faire, mais ils ne m'ont pas laissé le temps et je me suis encore fait frapper. Ils me l'ont enlevé de force, je me suis retrouvé torse nu. Après, la sécurité est intervenue."





"J'ai beaucoup de chance, je m'en sors bien"

Et de poursuivre : "Ceux qui ont joué avec les enfants de Canet m'ont aussi frappé, donc c'était vraiment à deux visages... Sachant qu'ils étaient alcoolisés, il faut le notifier. (...) Ils (les médecins) ont déclaré un traumatisme aux cervicales et de nombreuses contusions. J'ai beaucoup d'hématomes un peu partout. J'ai beaucoup de chance, je m'en sors bien. J'ai eu quatre jours d'ITT. Physiquement, ça va, psychologiquement, j'essaye d'aller mieux. (...) Le vice-président de l'OL a appelé mes parents, ils sont en contact avec lui. J'ai eu beaucoup de soutien sur les réseaux sociaux, ça me fait énormément plaisir."



Une histoire qui ne va pas arranger la réputation des supporters lyonnais, lesquels se sont déjà fait tristement remarquer, à plusieurs reprises, cette saison. Après quelques décennies passées à regarder ailleurs, démanteler les mouvements les plus radicaux promet de prendre du temps.