Balbir : "L'OM se fragilise tout seul"

Denis Balbir a tenté d'expliquer les maux actuels des Olympiens. Selon lui, les titulaires ont besoin de souffler, mais le banc n'est pas à la hauteur.





Aux commentaires lors du match aller face à Qarabag, Denis Balbir est revenu sur les difficultés actuelles de l'OM en termes de jeu, après un nouveau match décevant contre Clermont dimanche soir. " Ce match prouve une nouvelle fois que Marseille a des difficultés face aux mal classés et a dû mal à jouer chez lui. C'est un peu embêtant quand on se bat pour une place en Ligue des Champions. Il y a aussi la polémique entre Jorge Sampaoli et Arkadiusz Milik qui n'arrange pas les choses. L'entraîneur essaye des choses et on se dit "mais qu'est-ce qu'il fait ?" Il y a des joueurs qui ne jouent parfois pas à leur poste comme William Saliba, qui a joué latéral droit lors de la défaite en Coupe de France face à l'OGC Nice (4-1)."



Selon le consultant, les titulaires de Jorge Sampaoli sont dans le dur, mais il estime que l'effectif manque de profondeur. "L'OM manque de fraîcheur et va en manquer encore plus après le déplacement à Qarabag en 16e de finale retour de la Ligue Europa Conférence. C'est une équipe qui va devoir trouver des ressources. Pour moi, le banc marseillais n'a pas l'étoffe. Le remplaçant de Mattéo Guendouzi n'existe pas, celui de Dimitri Payet non plus. Pendant des années, on a attendu l'arrivée d'un grand attaquant comme Arkadiusz Milik, mais l'entraîneur le met parfois sur le banc pour l'utiliser en joker. Ce n'est pas bon pour sa confiance. Il y a beaucoup de choses à régler en coulisses et sur le terrain à l'OM, qui se fragilise tout seul. Si le banc olympien ne répond pas présent dans les prochains matchs, on peut être un peu inquiet pour eux pour la fin de saison. Pour finir deuxième ou troisième de Ligue 1, Marseille va devoir trouver un nouveau souffle, car ce n'est pas une équipe qui joue à l'économie."