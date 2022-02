Cardoze réagit à l'agression d'un mineur par des Lyonnais

Le directeur de la communication de l'OM, Jacques Cardoze, s'est exprimé sur Twitter sur cet incident.





"Le club du Canet RFC confirme qu'un mineur a été frappé par plusieurs supporters de Lyon parce qu'il portait un maillot de l'OM. Je suis profondément choqué par cette nouvelle et apporte tout mon soutien à ce jeune garçon hospitalisé ce soir" a déclaré Jacques Cardoze.



À noter que le club de Lyon a également réagi à la nouvelle, en condamnant l'attitude scandaleuse de ses supporters : "Lyon a pris connaissance par les réseaux qu'un supporter du Canet aurait été attaqué par des individus et vient de se rapprocher du manager du club pour avoir des informations. Lyon n'avait organisé aucun déplacement et va enquêter sur les faits. Lyon condamne toute violence".



La victime des supporters de Lyon, qui avait le malheur aux yeux de ces individus de porter un maillot de l'OM, a été transporté à l'hôpital après avoir été roué de coups, déshabillé et volé.