Un mineur avec un maillot de l'OM agressé par des Lyonnais

Lors d'un tour de Coupe Gambardella entre Canet-en-Roussillon et Lyon, un incident a eu lieu, impliquant des fans du 8e de Ligue 1.





D'après les informations relayées par France Bleu, un mineur qui portait le maillot de l'OM s'est fait molester, pour cette raison, par plusieurs supporters affiliés à Lyon et présent lors de la rencontre de la Coupe Gambardella remporté par Lyon 2-0 : "Il s'est fait tabasser, il s'est fait agresser. Ensuite, ils l'ont déshabillé, ils lui ont enlevé le pull (de l'OM, ndlr) en le laissant torse-nu et ils lui ont pris des affaires personnelles." Le garçon, âgé de 17 ans, a été transporté à l'hôpital. Sa mère va porter plainte et le club du Canet va aussi saisir la justice, en déposant une main courante.



Ce n'est pas la première fois que les supporters du club de Jean-Michel Aulas se font remarquer négativement, après les incidents contre l'OM et Dimitri Payet au Groupama Stadium en L1, et ceux contre le Paris FC en Coupe de France, qui a valu l'élimination du club rhodanien de la compétition.