Perrin loué par son coach à Strasbourg

Prêté chez le 4e de Ligue 1 depuis cet été, Lucas Perrin réalise une bonne saison.





"Lucas (Perrin) n'avait pas beaucoup de temps de jeu à Marseille. Il arrive à enchaîner les performances. C'est sa vraie première saison en Ligue 1, comme (Gerzino) Nyamsi, et tous deux peuvent s'exprimer. Lucas (Perrin) a en plus une très bonne mentalité. Il met l'ambiance, il est toujours joyeux tout en étant sérieux" a affirmé Julien Stéphan, le coach de Strasbourg, devant la presse.



Lucas Perrin, formé à l'OM, est prêté jusqu'à la fin de la saison avec une option d'achat de 1,5 million d'euros. Selon toute vraisemblance, Strasbourg devrait la lever, le défenseur central de 23 ans s'étant imposé dans l'effectif cette saison (23 matchs, 1 but).