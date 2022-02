Joe Cole a dit non à l'OM en 2011

L'ancien joueur du LOSC, de Chelsea et de West Ham a fait des confidences au journal L'Équipe.





À l'été 2011, l'Anglais, qui sortait d'une saison mitigée à Liverpool, voulait changer d'air : "Effectivement, des clubs de Premier League me voulaient en prêt, mais pour être honnête, ils ne m'excitaient guère. J'avais envie d'une nouvelle expérience. Mon agent a reçu trois offres venant de France : Marseille, Bordeaux et Lille. J'ai regardé les matchs de ces équipes et j'ai été impressionné par la qualité du jeu lillois. Ensuite, j'ai pris le train et j'ai discuté pendant une heure avec Rudi Garcia (l'entraîneur d'alors du LOSC). En sortant du bureau, je savais que j'allais jouer à Lille."



L'ailier n'est resté qu'un an à Lille, avant de retourner en Angleterre, à West Ham. À cette époque, l'OM, entraîné par Didier Deschamps, avait terminé 2e de L1, et avait remporté le Trophée des Champions et la Coupe de la Ligue.