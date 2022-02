Ménès attaque les joueurs et épargne Sampaoli

Sur son blog, l'ex-consultant de Canal+ a livré son analyse sur la défaite de l'OM. Ils pointent les joueurs plus que l'animation de Jorge Sampaoli.





Pour Pierre Ménès, c'est avant tout la contre-performance de certains joueurs qui explique ce résultat : "Marseille, pour une fois, avait débuté avec une composition d'équipe cohérente, mais n'avait pas de jus. Alors c'est vrai que les Olympiens avaient joué jeudi face à Karabagh, mais l'équipe était remaniée. L'entrée de Dieng a apporté un peu de profondeur, mais Guendouzi en fait tellement qu'il en fait trop, Payet est dans le trou physiquement, Ünder tire quand il est à droite et ne centre pas quand il est à gauche... bref, c'est compliqué. Pour Clermont, c'est une victoire méritée parce que les joueurs de Gastien jouent avec leurs moyens. Ils utilisent avec beaucoup de calme et de rationalité leurs ballons offensifs et trouvent des espaces pour des joueurs qui se projettent. L'OM voit de nouveau Nice revenir à 1 point et Strasbourg à 4. De toute façon, à part Nice, personne n'a gagné devant avec des résultats encore illisibles dans cette Ligue 1 passionnante"



Une chose est sûre, les Olympiens devront se remettre la tête à l'endroit avant d'aborder deux mois compliqués où ils affronteront notamment Monaco, Nice, Montpellier, Paris et Nantes.