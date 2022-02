Castaldi fustige la "nonchalance" de Gerson

Sur les ondes de RTL, Giovanni Castaldi s'est montré agacé par la prestation de Gerson, notamment coupable sur le deuxième but clermontois.





Alors qu'il montait en puissance depuis 2-3 mois, Gerson, à l'image du reste de l'équipe, n'a pas répondu présent hier dans la défaite face à Clermont. Fautif sur le second but en perdant son duel face à Allevinah, c'est surtout l'attitude du Brésilien qui énerve parfois supporters et observateurs.



C'est le cas de Giovanni Castaldi, qui a réagi dans l'émission RTL Foot : "Gerson, pour moi, il ne peut pas se faire battre comme ça au duel par Jim Allevinah sur le deuxième but. Je trouve que ça résume bien son match, à savoir une forme de nonchalance. Il n'a été d'aucune utilité dans le jeu. Il a un peu essayé de se projeter en début de match. Dimitri Payet ne l'a pas servi, mais il a très peu fait de courses vers l'avant pour aller dans la surface. Il a tout fait en dilettante donc il m'a particulièrement agacé contre Clermont"



Même s'il y a du mieux comparé au début de saison, le rendement de l'international auriverde (4 buts et 2 passes décisives en Ligue 1) est encore loin de l'investissement consenti pour le faire venir sur la Canebière.