Lopez : "Ce n'est pas la première fois"

Pau Lopez (27 ans) a donné son sentiment que la défaite concédée par l'OM contre Clermont (0-2). Il pense que les Marseillais doivent aborder les matchs différemment.





"Je pense qu'on doit changer quelque chose dans notre attitude parce que c'est une question de mentalité. La question n'est pas de savoir si on a bien joué ou mal joué, avec quatre ou cinq défenseurs... Ce n'est pas la première fois donc on doit changer beaucoup de choses parce que c'est le moment le plus important de la saison", a déclaré le portier face au micro de Prime Vidéo.



On aurait tendance à oublier que l'équipe de Jorge Sampaoli est jeune. Le club phocéen devra bien négocier son déplacement à Qarabag, avant de se reconcentrer sur la Ligue 1, avec un match à Troyes.