OM-Clermont : les notes des médias

Voici les notes attribuées par la presse, après la rencontre OM-Clermont (0-2). Elles ne sont bien sûr pas bonnes.





Comme souvent lors des défaites, La Provence est plus sévère que L'Équipe (c'est l'inverse lors des victoires). Jorge Sampaoli a écopé d'un 2 dans La Provence.





La compo de départ : Lopez (4) - Lirola (3,7), Saliba (3,3), Caleta-Car (3), Kolasinac (3) - Guendouzi (3,3), Rongier (3,3), Gerson (2), Under (3,3), Milik (2,3), Payet (3,7).

Le remplaçant : Dieng (5).

Le coach : Sampaoli (2).

L'arbitre : Delajod (3).





La compo de départ : Lopez (4) - Lirola (4), Saliba (4), Caleta-Car (4), Kolasinac (4) - Guendouzi (4), Rongier (4), Gerson (3) - Under (3), Milik (3), Payet (3).

Le coach : Sampaoli (4).

L'arbitre : Delajod (4).





La compo de départ : Lopez (6) - Lirola (6,5), Saliba (6,2), Caleta-Car (6,3), Kolasinac (6) - Guendouzi (6,8), Rongier (6,7), Gerson (6,9) - Under (6,2), Milik (5,7), Payet (6,4).

Les remplaçants : Henrique (6), Dieng (6), Peres (6).





La compo de départ : Lopez (5) - Lirola (-), Saliba (4), Caleta-Car (-), Kolasinac (4,5) - Guendouzi (4,5), Rongier (5,5), Gerson (4) - Under (5), Milik (3), Payet (4,5).